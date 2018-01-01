Біля Львівської ратуші вперше підняли червоно-чорний прапор
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Вивішування прапору приурочене до днів пам’яті розстрілів Майдану
Біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору. Таке фото опублікувало місцеве видання Zahid.net.
Поряд з флагштоком з червоно-чорним прапором знаходиться державний прапор.
Відзначимо, рішення про вивішування прапора УПА львівські депутати ухвалили 15 лютого. Прапор вивішуватимуть у святкові дати та пам'ятні дні.
Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.