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    Біля Львівської ратуші вперше підняли червоно-чорний прапор

    Вивішування прапору приурочене до днів пам’яті розстрілів Майдану
    Біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору. Таке фото опублікувало місцеве видання Zahid.net. Поряд з флагштоком з червоно-чорним прапором знаходиться державний прапор. Відзначимо, рішення про вивішування прапора УПА львівські депутати
    • Сьогодні, 15:47
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    Вивішування прапору приурочене до днів пам’яті розстрілів Майдану

    Біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору. Таке фото опублікувало місцеве видання Zahid.net.

    Поряд з флагштоком з червоно-чорним прапором знаходиться державний прапор.

    Відзначимо, рішення про вивішування прапора УПА львівські депутати ухвалили 15 лютого. Прапор вивішуватимуть у святкові дати та пам'ятні дні.

    Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.

    ЗМІ депутати Львів прапор
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