Біля Львівської ратуші вперше підняли червоно-чорний прапор

Вивішування прапору приурочене до днів пам’яті розстрілів Майдану

Біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору. Таке фото опублікувало місцеве видання Zahid.net. Поряд з флагштоком з червоно-чорним прапором знаходиться державний прапор. Відзначимо, рішення про вивішування прапора УПА львівські депутати