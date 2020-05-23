На Донбасі поблизу лінії розмежування правоохоронці виявили контрабанду сигарет на 290 тисяч грн (відео)



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У Торецьку правоохоронці зупинили авто з контрабандою сигарет на 290 тисяч гривень

Чоловік перевозив в автомобілі 12 ящиків цигарок

Учора, 22 травня, прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ в м. Торецьк, що розташоване поблизу лінії розмежування, військовослужбовці зупинили автомобіль під керуванням громадянина України, 1972 року народження. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під час огляду автомобіля в салоні та багажному відділенні правоохоронці виявили 12 ящиків цигарок. Жодних документів на тютюнові вироби у громадянина не було, а марки акцизного збору на сигаретних пачках викликали у правоохоронців сумніви щодо їхньої справжності.

Порушника та виявлений товар на загальну суму близько 290 тисяч гривень передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, раніше прикордонники Мукачівського загону вчора увечері затримали українця, який намагався перетнути кордон, оминаючи пункт пропуску. Чоловік спробував утекти і прикордонники відкрили вогонь у відповідь.