Прикордонники розповіли, коли відкриються пункти пропуску біля окупованого Криму



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КПВВ Чонгар на адмінкордоні з анексованим Кримом

КПВВ на кордоні з окупованим Кримом не працюватимуть ще місяць

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінкордоні України та окупованого Криму будуть закриті до 22 червня через карантин.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, у четвер, 21 травня Кабмін оприлюднив постанову про адаптивний вихід з карантину. Відповідно до цієї постанови, внесені зміни до нормативних актів уряду, зокрема і в розпорядження, яким регламентується перетин адміністративного кордону та функціонування КПВВ на кордоні з окупованим Кримом.

«Термін дії цього розпорядження продовжений до 22 червня», — сказав він.

Демченко додав, що відповідно до цього розпорядження функціонування КПВВ на кордоні з Кримом тимчасово припинено. На окуповану територію можуть потрапити люди, які зареєстровані там, а на материкову Україну — люди, прописані за межами окупованої території.

При цьому керівником Держприкордонслужби можуть бути прийняті окремі рішення щодо окремих громадян у разі підстав гуманітарного характеру.

Як відомо, 17 березня Україна обмежила роботу пунктів пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом через коронавірус.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня.

Днями було ухвалене рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Зазначимо, що в Україні з 1 червня поновлюють залізничні перевезення в дальньому сполученні.



