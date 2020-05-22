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    Прикордонники розповіли, коли відкриються пункти пропуску біля окупованого Криму

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    КПВВ Чонгар на адмінкордоні з анексованим Кримом&nbsp; - Прикордонники розповіли, коли відкриються пункти пропуску біля окупованого Криму
    КПВВ Чонгар на адмінкордоні з анексованим Кримом 

    КПВВ на кордоні з окупованим Кримом не працюватимуть ще місяць

    Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінкордоні України та окупованого Криму будуть закриті до 22 червня через карантин.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    За його словами, у четвер, 21 травня Кабмін оприлюднив постанову про адаптивний вихід з карантину. Відповідно до цієї постанови, внесені зміни до нормативних актів уряду, зокрема і в розпорядження, яким регламентується перетин адміністративного кордону та функціонування КПВВ на кордоні з окупованим Кримом.

    «Термін дії цього розпорядження продовжений до 22 червня», — сказав він.

    Демченко додав, що відповідно до цього розпорядження функціонування КПВВ на кордоні з Кримом тимчасово припинено. На окуповану територію можуть потрапити люди, які зареєстровані там, а на материкову Україну — люди, прописані за межами окупованої території.

    При цьому керівником Держприкордонслужби можуть бути прийняті окремі рішення щодо окремих громадян у разі підстав гуманітарного характеру.

    Як відомо, 17 березня Україна обмежила роботу пунктів пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом через коронавірус.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня.

    Днями було ухвалене рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

    Зазначимо, що в Україні з 1 червня поновлюють залізничні перевезення в дальньому сполученні.

     Читайте також: П'ять етапів: МОЗ опублікувало план пом'якшення карантину


     

    Кабмін Крим КПВВ окуповані території карантин транспорт перевезення коронавірус
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