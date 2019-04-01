На Донбасі змінилися правила перетину лінії розмежування



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Контрольний пункт в'їзду-виїзду на Донбасі

Змінено строк дії дозволу для перетину осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили про зміну термінів дії дозволів для перетину лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляється у Facebook МінТОТ.

Зазначається, що заяви які будуть подані (або які переподаються) з 28.03.2019 року набувають строк діїї «без обмеження терміну дії». Заяви, які вже подані та оброблені до 28.03.2019, мають термін дії 1 рік. Після закінчення терміну дії, їх можна буде переподати з необмеженим терміном дії.

Для продовження строку дії раніше наданого дозволу на перетин лінії розмежування на Донбасі необхідно авторизуватися на сайті Реєстру дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; у розділі «Історія поданих заяв» знайти відповідну заяву та переподати її, скорегувавши (якщо необхідно) особисті дані.

Переподати заяву може лише особа, яка її зареєструвала. Кнопка «Переподати» активується за два місяці до закінчення строку дії дозволу. Заяви, які не були переподані до закінчення встановленого терміну дії дозволу, будуть видалені.

Заяви, які ще не пройшли перевірку, можуть бути відредаговані тільки особою, яка їх подавала.

«Використання не дійсних атрибутів доступу більше 5 разів призведе до блокування IP-адреси користувача», - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, контрольно-пропускний пункт «Золоте» на Луганщині, функціонує лише з українського боку.