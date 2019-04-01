КПВВ «Золоте» на Луганщині працює лише з українського боку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планувалося, що 24 березня українські прикордонники на Донбасі відкриють КПВВ «Золоте»

Досі від початку року жодна людина з окупованої території Луганщини не перетинала лінію розмежування через КПВВ «Золоте», - представник омбудсмена

Контрольно-пропускний пункт «Золоте» на Луганщині, функціонує лише з українського боку. З початку року це КПВВ ніхто з боку окупантів не перетинав. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

Зазначається, що на КПВВ «Золоте» з українського боку прикордонники працюють. «Я спілкувався з ними й вони розповіли, що та сторона (з боку окупантів – ред.) нікого не пропускає і не дає людям, щоб вони йшли на КПВВ. З українського боку, я бачив, що КПВВ повністю готове до запуску і питання тільки в окупантах», - розповів Лисянський.

За словами представника омбудсмена, досі від початку року жодна людина з окупованої території Луганщини не перетинала лінію розмежування через КПВВ «Золоте».

Як повідомлялося раніше, планувалося, що 24 березня українські прикордонники на Донбасі відкриють КПВВ «Золоте».

При цьому, російські окупанти відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлювало відкриття цього контрольно-пропускного пункту.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі ООС повідомили, що КПВВ «Золоте» був відкритий ще наприкінці березня 2016 року, але окупаційна адміністрація РФ з незрозумілих причин постійно блокує початок роботи цього єдиного автомобільного гуманітарного дорожнього коридору на Луганщині.

До слова, Україна збільшила кількість пропускних кабінок на КПВВ.