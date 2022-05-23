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    Події в Україні

    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені

    Російські війська обстріляли мирне населення з авіації та важкої артилерії - На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    Російські війська обстріляли мирне населення з авіації та важкої артилерії
    фото: Нацполіція

    Зруйновано 74 цивільних об’єкти

    У Донецькій області за добу, 22 травня, окупанти вбили шість мирних жителів, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    Всього рашисти обстріляли 12 населених пунктів. Під обстріл потрапили Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка та Берестове.

    Зруйновано 74 цивільних об’єкти житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

    «Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів», зазначають в поліції.

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    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    фото: Нацполіція

    Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

    Нагадаємо, за повідомленням розвідки США, у середині травня Росія спробує анексувати окуповані території Донецької та Луганської областей. Аналогічний план вона спробує реалізувати на Херсонщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені