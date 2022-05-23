На Донеччині рашисти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації та важкої артилерії

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації та важкої артилерії

Зруйновано 74 цивільних об’єкти

У Донецькій області за добу, 22 травня, окупанти вбили шість мирних жителів, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Всього рашисти обстріляли 12 населених пунктів. Під обстріл потрапили Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка та Берестове.

Зруйновано 74 цивільних об’єкти – житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

«Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів», – зазначають в поліції.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки США, у середині травня Росія спробує анексувати окуповані території Донецької та Луганської областей. Аналогічний план вона спробує реалізувати на Херсонщині.