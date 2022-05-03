Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня — розвідка США

Росія планує провести «референдуми» щодо приєднання до Росії в середині травня

У середині травня Росія спробує анексувати окуповані території Донецької та Луганської областей. Аналогічний план вона спробує реалізувати на Херсонщині. Про це на брифінгу у Держдепартаменті США заявив посол Майкл Карпентер, передає CNN.

«У звітах (розвідки США) йдеться, що Росія планує провести «референдуми» щодо приєднання до Росії в середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона», – заявив Карпентер

За його словами, росіяни викрадають місцевих чиновників у містах на сході та півдні України, щоб потім замінити їх на тих, хто «лояльний до Москви«. Також вони викрадають директорів шкіл, журналістів й активістів. Посол також поінформував, що Росія перекрила доступ до інтернету та деяких видів стільникового зв'язку в зазначених регіонах, щоб залишити їх без достовірної інформації.

Він повідомив, що там Росія може спробувати провести «референдуми«, аби надати їм «видимості демократичної легітимності«.