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    Події в Україні

    Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня — розвідка США

    Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня — розвідка США

    Росія планує провести «референдуми» щодо приєднання до Росії в середині травня

    У середині травня Росія спробує анексувати окуповані території Донецької та Луганської областей. Аналогічний план вона спробує реалізувати на Херсонщині. Про це на брифінгу у Держдепартаменті США заявив посол Майкл Карпентер, передає CNN.

    «У звітах (розвідки США) йдеться, що Росія планує провести «референдуми» щодо приєднання до Росії в середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона», – заявив Карпентер

    За його словами, росіяни викрадають місцевих чиновників у містах на сході та півдні України, щоб потім замінити їх на тих, хто «лояльний до Москви«. Також вони викрадають директорів шкіл, журналістів й активістів. Посол також поінформував, що Росія перекрила доступ до інтернету та деяких видів стільникового зв'язку в зазначених регіонах, щоб залишити їх без достовірної інформації.

    Він повідомив, що там Росія може спробувати провести «референдуми«, аби надати їм «видимості демократичної легітимності«.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня — розвідка США