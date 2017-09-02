На Харківщині водій на смерть збив людину і втік

Поліцейські Харківщині розшукують водія, який збив людину

На Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події. Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув. Про це інформує поліція Харківщини. Працівники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 69-річний мешканець міста Чугуєва. Про те, що біля лісосмуги на дорозі лежить тіло чоловіка, 02 лютого о 18.09 до чергової частини



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Поліцейські Харківщині розшукують водія, який збив людину

На Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події. Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув. Про це інформує поліція Харківщини.

Працівники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 69-річний мешканець міста Чугуєва.

Про те, що біля лісосмуги на дорозі лежить тіло чоловіка, 02 лютого о 18.09 до чергової частини Чугуївського відділу поліції повідомив громадянин.

Поліцейські встановили, що на 544 км. автошляху «Київ-Харків-Довжанський» біля заправки в місті Чугуєві невстановлений автомобіль скоїв наїзд на чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини дорожньо-транспортної зараз встановлюють працівники поліції.