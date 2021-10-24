На Херсонщині в лісі знайшли повішеним патрульного
Слідчі встановлюють обставини смерті правоохоронця
Тіло патрульного близько опівдня 24 жовтня знайшов місцевий житель під час прогулянки лісом, він і повідомив про це поліцію.
«Сьогодні, 24 жовтня, близько 12:30 в територіальний підрозділ поліції м. Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалось, що померлий – 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області», – йдеться у повідомленні.
На місце терміново виїхали керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського.
Також про подію повідомили Державне бюро розслідувань.
«Попередня кваліфікація події – самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза», – повідомляє патрульна поліція Херсонщини та сторінці у Facebook.