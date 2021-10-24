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    На Херсонщині в лісі знайшли повішеним патрульного

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    На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті патрульного - На Херсонщині в лісі знайшли повішеним патрульного
    На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті патрульного
    фото: Billy Curtis via flickr.com

    Слідчі встановлюють обставини смерті правоохоронця

    Поліція Херсонської області встановлює обставини загибелі 32-річного співробітника патрульної поліції. Його тіло знайшли повішаним в Олешківському лісі. Про це повідомила пресслужбаполіції Херсонської області на сайті відомства.

    Тіло патрульного близько опівдня 24 жовтня знайшов місцевий житель під час прогулянки лісом, він і повідомив про це поліцію.

    «Сьогодні, 24 жовтня, близько 12:30 в територіальний підрозділ поліції м. Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалось, що померлий – 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області», – йдеться у повідомленні.

    На місце терміново виїхали керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки.

    Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

    Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського.

    Також про подію повідомили Державне бюро розслідувань.

    «Попередня кваліфікація події – самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза», – повідомляє патрульна поліція Херсонщини та сторінці у Facebook.

    Теги: самогубство поліція час
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    На Херсонщині в лісі знайшли повішеним патрульного