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На Харківщині затримано окупанта, який ховався там ще від контрнаступу ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині затримано окупанта, який ховався там ще від контрнаступу ЗСУ
Нацполіція

42-річний виходець із Московської області ховався в покинутих будівлях

Російський загарбник кілька місяців переховувався в Куп’янському районі, заявляє поліція Харківської області 13 березня. Про це повідомили в Нацполіції області.

Слідство встановило, що 42-річний виходець із Московської області ховався в покинутих будівлях. Чоловіка затримали поліцейські батальйону особливого призначення зведеного загону управління Нацполіції в Луганській області під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий.

«При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району. Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.

Раніше правоохоронці виявили на Харківщині шпиталь окупантів.

До слова, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: Харківщина

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