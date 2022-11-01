Правоохоронці виявили на Харківщині шпиталь окупантів (фото)

Відступаючи, окупанти залишили після себе розтяжки та міни

На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприци, медикаменти, георгіївські стрічки та форма рашистів

Поліцейські Чугуївського райуправління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку під час огляду деокупованої території селища міського типу Чкаловське на комбінаті хлібопродуктів правоохоронці виявили пункт з медичної допомоги росіян та місце, де мешкали російські загарбники. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

Зазначається, що на території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприци російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма рашистів.

«Правоохоронці виявили кілька листів від дітей окупантам, які воюють в України. Усі вони від дітей із Санкт-Петербурга з однаковим текстом. Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність – імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі», – йдеться в повідомленні.

Відступаючи, окупанти залишили після себе розтяжки та міни, які знайшли та знешкодили вибухотехніки.

Раніше повідомлялося, що ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією.

Нагадаємо, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.