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    На кладовищі на Донбасі стався вибух, загинув мирний житель (фото)

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    Чоловік&nbsp;підірвався на невстановленому вибуховому предметі - На кладовищі на Донбасі стався вибух, загинув мирний житель (фото)
    Чоловік підірвався на невстановленому вибуховому предметі
    Фото: Нацполіція

    Вибух стався під час прибирання могили

    У смт Верхньоторецьке Донецької області під час прибирання могили 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції Авдіївки та вибухотехніки. Про це повідомляє поліція Донеччини.

    Попередньо встановлено, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям.

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    На кладовищі на Донбасі стався вибух, загинув мирний житель (фото)
    На кладовищі на Донбасі стався вибух, загинув мирний житель (фото)

    Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими.

    На місце також направлено вибухотехніків для обстеження території.

    Обставини події встановлюються.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 3 квітня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

    Теги: Національна поліція України вибух Донбас смерть чоловік
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