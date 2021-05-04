На кладовищі на Донбасі стався вибух, загинув мирний житель (фото)

Вибух стався під час прибирання могили

У смт Верхньоторецьке Донецької області під час прибирання могили 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції Авдіївки та вибухотехніки. Про це повідомляє поліція Донеччини.

Попередньо встановлено, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими.

На місце також направлено вибухотехніків для обстеження території.

Обставини події встановлюються.

Як повідомлялося, за минулу добу, 3 квітня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.