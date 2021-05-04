Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів та гранатометів

Окупанти вчора дев’ять разів порушили «тишу»

За минулу добу в зоні проведення Операції Об'єднаних сил збройні бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. З початку цієї доби позиції ЗСУ обстріляли один раз. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єданних сил.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Неподалік Водяного та Талаківки стріляли з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Додамо, що із семи КПВВ на Донбасі працює лише один. Йдеться про Станицю Луганську. Загалом, за тиждень через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію перейшло 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.