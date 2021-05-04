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    Із семи КПВВ на Донбасі працює лише один

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    Пункт в&rsquo;їзду-виїзду на лінії розмежування - Із семи КПВВ на Донбасі працює лише один
    Пункт в’їзду-виїзду на лінії розмежування
    Фото: facebook-сторінка Операції об’єднаних сил

    Російські окупанти блокують пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування

    Серед семи відкритих КПВВ у районі проведення Операції Об'єднаних сил повноцінно працює лише один. Йдеться про Станицю Луганську. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

    Зазначається, що у пункті Станиця Луганська пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території.

    Загалом, за тиждень через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію перейшло 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

    Як зазначається, більшість гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

    Крім того, бойовики не попустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян.

    Додамо, що на Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через контрольні пункти в'їзду-виїзду. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти блокують п’ять пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас пункт пропуску КПВВ
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