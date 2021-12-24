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    Події в Україні

    На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)

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    Ситуація із великими чергами в період новорічно-різдвяних свят є нормою - На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)
    Ситуація із великими чергами в період новорічно-різдвяних свят є нормою
    фото: Волинь#infa

    Деякі люди стоять в черзі по 10 годин

    Напередодні свят на пунктах пропуску до Польщі утворились довжелезні черги, люди стоять в них вже не першу годину. Про це повідомляєВолинь#infa посилаючись на власні джерела.

    «На годиннику 9.30 ранку, ми стоїмо 10 годин поспіль, машини дуже повільно пропускають, в ночі ми взагалі стояли по 2-3 години на одному місці. Українці свій «бізнес» роблять, мовляв займають чергу своїм. Пропускають тільки з дітьми до року. Одним словом жах» – розповідає волинянка про міжнародний пункт пропуску «Устилуг – Зосін».

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    На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)
    На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)
    На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)
    На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)

    Ситуація на львівському пункті пропуску «Дорогуськ» – «Ягодин» ще гірша. «Там ще більше машин, за нами стоїть біле Рено, ось вони з того кордону повернули на Устилуг» – розповідає пані Людмила.

    Прикордонники ж навпаки не здивовані такій ситуації, за їх словами такий ажіотаж на кордонах в період свят є нормою.

    До того ж прикордонна служба раніше попереджала, що в новорічно-різдвяний період збільшується кількість подорожуючих та туристів. Це і є головною причиною довгих черг, корків та затримок в пунктах пропусків.

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    Теги: ДТП бізнес українці
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    На свята додому. На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги (фото)