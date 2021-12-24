Окупанти в Криму придумали спосіб, як не потрапити під санкції ЄС та США

60 компаній в окупованому Криму та Севастополі закрили інформацію про власників через ризик санкцій

Юридичні особи у Криму та Севастополі почали закривати інформацію про власників, щоб захиститися від ризиків західних санкцій. Це випливає з вибірки кримських компаній, за якими відсутня публічна інформація про засновників (акціонерів). Про це пише РБК.

Як випливає з вибірки з ЄДРЮО, підготовленої на прохання видання аналітиками компанії «Контур», щонайменше 60 юридичних осіб на території окупованого півострова, заснованих у формі товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), у 2021 році скористалися опцією, яка дозволяє закрити інформацію про засновників ( учасники) або директори.

Усі ці компанії в розділ «Відомості про учасників/засновників юридичної особи» внесли запис про обмеження доступу до інформації. Приблизно у половини з них ЄДРЮО також не представлена інформація про директора.

Серед таких компаній є великі інвестори. Більшість кримських юросіб, які закрили відомості про своїх учасників, зробили це у другому півріччі 2021 року, деякі – у грудні.

Відомості про компанії, доступ до яких був обмежений, можуть бути надані виключно держорганам РФ, Банку Росії та судам.

До слова, Білий дім схиляє Євросоюз до ухвалення санкцій проти російського енергетичного сектору та банків у разі вторгнення в Україну. Євросоюз побоюється, що поспішні санкції можуть підірвати дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи. Також у ЄС вважають проблематичним відключення РФ від платіжної системи Swift, оскільки це «вплине на ринок енергоносіїв та на інший експорт із Росії». Європа більше залежить від Росії в імпорті енергії та інших видів імпорту, ніж США.