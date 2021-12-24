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    Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками

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    Крижаний дощ пролився на Баварію, спричинивши аварії - Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками
    Крижаний дощ пролився на Баварію, спричинивши аварії
    фото: bild

    Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, їх госпіталізували

    Неподалік німецького міста Амберг, Баварія, крижаний дощ спровокував масову ДТП, в якій постраждали люди. Про це повідомила газета Bild.

    За даними видання, аварія сталася напередодні ввечері на шосе А6, дорогу повністю перекрили для проїзду.

    Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, їх госпіталізували.

    «У нас проблема в тому, що крижаний дощ пролився на весь регіон. Колеги важко дістаються місця події», – розповів газеті представник місцевої поліції і зазначив, що подібних аварій сталося кілька.

    Загалом через крижаний дощ зіткнулися близько 50 автівок.

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    Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками
    Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками
    Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками
    Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками

    Напередодні під Києвом на засніженій дорозі автомобіль збив на смерть жінку (фото).

    Також у Дніпрі автомобіль, не зупинившись за червоний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.

    Теги: ДТП Німеччина атмосферне явище автомобіль аварія дощ
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    Крижаний дощ спровокував у Німеччині ДТП з 50 автівками