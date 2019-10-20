На Луганщині 80 тисяч людей залишилися без води



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Підрозділами ДСНС підвозилася технічна вода населенню та на об’єкти інфраструктури

Внаслідок відключення насосних станцій 80 тис. жителів міст Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ залишилися без води.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, 18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал» («ГТВ», «Білогорівська» та «Боровська»), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців.

Як зазначається, протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 куб. м технічної води.

Нещодавно у Києві на мережі холодного водопостачання сталася аварія.