На Київщині знову горіло кукурудзяне поле (фото)
Загорання трави перекинулось на кукурудзяне поле
У четвер, 17 жовтня, сталася пожежа у в с. Пологи Васильківського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 16:32.
На виклик було направлено черговий караул 48-ї ДПРП смт Гребінки, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю до місця було встановлено, що горить суха рослинність на площі 1 га та 0,2 га поряд розташованого кукурудзяного поля.
О 17:23 пожежу було локалізовано та о 17:58 - повністю ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, 16 жовтня сталася пожежа на кукурудзяному полі у с. Чернин Таращанського району Київщини.