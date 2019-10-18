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    Новини

    На Київщині знову горіло кукурудзяне поле (фото)

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    Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу на полі - На Київщині знову горіло кукурудзяне поле (фото)
    Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу на полі
    Фото: ДСНС

    Загорання трави перекинулось на кукурудзяне поле

    У четвер, 17 жовтня, сталася пожежа у в с. Пологи Васильківського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 16:32.

    На виклик було направлено черговий караул 48-ї ДПРП смт Гребінки, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю до місця було встановлено, що горить суха рослинність на площі 1 га та 0,2 га поряд розташованого кукурудзяного поля.

    О 17:23 пожежу було локалізовано та о 17:58 - повністю ліквідовано.

    До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина загорання встановлюється.

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    На Київщині знову горіло кукурудзяне поле (фото)
    На Київщині знову горіло кукурудзяне поле (фото)

    Нагадаємо, 16 жовтня сталася пожежа на кукурудзяному полі у с. Чернин Таращанського району Київщини.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники врожай
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