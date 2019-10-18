На Київщині знову горіло кукурудзяне поле (фото)



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Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу на полі Фото: ДСНС

Загорання трави перекинулось на кукурудзяне поле

У четвер, 17 жовтня, сталася пожежа у в с. Пологи Васильківського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 16:32.

На виклик було направлено черговий караул 48-ї ДПРП смт Гребінки, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю до місця було встановлено, що горить суха рослинність на площі 1 га та 0,2 га поряд розташованого кукурудзяного поля.

О 17:23 пожежу було локалізовано та о 17:58 - повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, 16 жовтня сталася пожежа на кукурудзяному полі у с. Чернин Таращанського району Київщини.