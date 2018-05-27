На Луганщині під обстрілом загинули двоє співробітників «Альфи» СБУ

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Ще один військовослужбовець отримав важкі поранення

У Луганській області під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО «А». Про це повідомила речник спецслужби Олена Гітлянська.

Ще один військовослужбовець ЦСО «А» у результаті обстрілу був важко поранений.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова.

«Служба не залишить на самоті родини своїх співробітників, які героїчно віддали життя, захищаючи Батьківщину. Господь забирає на небо кращих із нас», - наголосив голова СБУ Василь Грицак.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню з різних видів зброї, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення. Під час бойових дій минулої доби загинув один та зазнали поранення чотири наших військовослужбовця.