На Донбасі знову втрати: один загиблий і четверо поранених

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Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню з різних видів зброї

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Минулої доби, 26 травня, активні бойові дії тривали луганському, донецькому та маріупольському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню з різних видів зброї, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Окупанти вдалися до провокаційних дій в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл наших позицій з мінометів в районі населеного пункту Кримське наражало на небезпеку мирне населення.

В результаті адекватної відповіді Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади противника. Ворог поніс втрати - четверо загиблих та п'ятеро поранених.

Активні бойові дії протягом доби тривали також в районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка, Широкине.

Під час бойових дій минулої доби загинув один та зазнали поранення чотири наших військовослужбовця.

Днями два військовослужбовця однієї з механізованих бригад, що виконує завдання на луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців.

Нагадаємо, 2 травня в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об’єднаних сил. Наступного дня у прес-центрі ООС повідомили, що зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.