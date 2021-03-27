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    На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з легковиком: троє загиблих

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    Зіткнулися вантажівки Renault Magnum і автомобіль Opel Vectra - На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з легковиком: троє загиблих
    Зіткнулися вантажівки Renault Magnum і автомобіль Opel Vectra

    Троє людей з легковика загинули внаслідок зіткнення

    На Миколаївщині сталася ДТП з вантажівкою та легковиком. Внаслідок зіткнення загинули троє людей з легковика.

    Про це інформує обласна поліція.

    Аварія сталася близько 11:30 на 140 км автодороги Одеса-Вознесенськ-Новий Буг.

    Зіткнулися вантажівки Renault Magnum і автомобіль Opel Vectra, унаслідок чого 36-річний водій таксі й двоє його пасажирів загинули на місці події.

    Водій вантажівки, 61-річний чоловік, не постраждав.

    Рятувальники на місці деблокували тіла загиблих з легковика.

    Подію кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

    Теги: таксі вантажівки водій
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