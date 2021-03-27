На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з легковиком: троє загиблих
Троє людей з легковика загинули внаслідок зіткнення
На Миколаївщині сталася ДТП з вантажівкою та легковиком. Внаслідок зіткнення загинули троє людей з легковика.
Про це інформує обласна поліція.
Аварія сталася близько 11:30 на 140 км автодороги Одеса-Вознесенськ-Новий Буг.
Зіткнулися вантажівки Renault Magnum і автомобіль Opel Vectra, унаслідок чого 36-річний водій таксі й двоє його пасажирів загинули на місці події.
Водій вантажівки, 61-річний чоловік, не постраждав.
Рятувальники на місці деблокували тіла загиблих з легковика.
Подію кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.