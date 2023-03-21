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Поблизу Чернігова відбудовано міст, який вщент зруйнували окупанти (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поблизу Чернігова відбудовано міст, який вщент зруйнували окупанти (фото)
Мінінфраструктури / Facebook

Новий міст має чотири смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень

Біля Чернігова повністю відбудували міст через річку Замглай, який був знищений під час оборони міста від росіян. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

«Плюс один відбудований міст: на Чернігівщині відкрито рух мостом через річку Замглай», – йдеться в повідомленні.

Міст знаходиться поблизу села Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч. Дорога забезпечує транспортне сполучення 14 громад на півночі Чернігівщини з Черніговом та іншими містами й селами України.

«Тепер до мешканців цих громад зможуть безперешкодно дістатися вантажівки з гуманітарною допомогою, ремонтні бригади енергетиків чи рятувальники», – зазначають в міністерстві.

Поблизу Чернігова відбудовано міст, який вщент зруйнували окупанти (фото) фото 1

Споруда була зруйнована в лютому 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Замість неї в квітні минулого року було облаштовано тимчасову переправу. У зв’язку з тим, що така переправа не могла впоратися з навантаженням автотрафіком, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України вирішило повноцінно відбудувати міст.

Новий міст має чотири смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

З початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях було облаштовано тимчасові об'їзди.

До слова, у Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі».

Теги: війна Чернігівщина міст

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