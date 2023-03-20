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У Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі» (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі» (фото)
Будівництво мосту на Оболоні триває з 2020 року
фото з відкритих джерел

Хвилеподібний міст з’єднає парк «Наталка» та Оболонський острів

У Києві відновили будівництво пішохідного мосту-хвилі на Оболоні, метал для якого виготовили на «Азовсталі». Про це повідомила директорка з комунікацій компанії SCM (System Capital Management), Наталія Ємченко.

300 тонн металу встигли зробити й вивезти з комбінату «Метінвест» у Маріуполі напередодні повномасштабного вторгнення.

«Для мене цей міст точно стане мостом між Києвом і Маріуполем. І символом деокупації міста Марії та відродження Азовсталі», – висловила сподівання Ємченко.

Хвилеподібний міст має з’єднати парк «Наталка» та Оболонський острів уже цієї осені.

Проєкт нового пішоходного мосту
Проєкт нового пішоходного мосту
фото з відкритих джерел

Зауважимо, що пішохідний міст складатиметься з п'яти хвиль. Його довжина – 160 м, а ширина – 4 м. Він буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на мосту буде вмикатися музика, коли на ньому збереться певна кількість людей.

Проте будівництву тішаться не всі: так, нардепка «Слуги народу» Мар’яна Безугла написала гнівний коментар під дописом Ємченко: «Ага, тони металу на комерційний проєкт Кличка. Ще один декоративний міст на мільйони». Згодом вона опублікувала допис, у якому розповіла про «відмивання мільйонів» та зазначила, що подає звернення в правоохоронні органи для дослідження.

У Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі» (фото) фото 1

Будівництво мосту-хвилі на Оболонський острів переносили вже тричі. Спочатку в КМДА запевняли, що міст побудують у 2020 році, потім дату перенесли на 2021 рік, а далі на середину 2022 року. 

Як відомо, на початок 2023 року вже встановлено три опори мосту і розпочато встановлення четвертої – пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі.

Читайте також: Кличко показав, як будується ще один пішохідний міст (фото, відео)
Теги: Київ міст Азовсталь Маріуполь

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