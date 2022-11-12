Рашисти опублікували відео підриву моста в районі Каховської ГЕС
Підрив частини моста через Дніпро також підтверджують супутникові знімки
Поблизу Каховської гідроелектростанції російські загарбники підірвали проліт на мосту через Дніпро. Відео підриву публікують Telegram-канали з посиланням на російські джерела.
Також про це свідчать супутникові знімки.
Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.
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