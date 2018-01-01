На окупованій Донеччині собаки загризли 12-річну дівчинку

Коли донька не повернулася додому, батьки пішли її шукати і знайшли пошматоване тіло дитини

У місті Харцизьк Донецької області, яке перебуває під контролем бойовиків «ДНР», зграя собак загризла 12-річну дівчинку. Тварини напали на Лізу Канарейкину, коли вона поверталася додому зі школи. Вони розірвали її на шматки і частково з'їли. Увечері, коли донька не повернулася додому, батьки пішли її шукати і знайшли пошматоване тіло



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Фото ілюстративне

Коли донька не повернулася додому, батьки пішли її шукати і знайшли пошматоване тіло дитини

У місті Харцизьк Донецької області, яке перебуває під контролем бойовиків «ДНР», зграя собак загризла 12-річну дівчинку.

Тварини напали на Лізу Канарейкину, коли вона поверталася додому зі школи. Вони розірвали її на шматки і частково з'їли. Увечері, коли донька не повернулася додому, батьки пішли її шукати і знайшли пошматоване тіло дитини в декількох десятках метрів від узбіччя дороги.

«Йшла дитина додому і не дійшла. Знайшли її в лісосмузі вже розірвану», - розповіла сусідка Лізи Наталія Скиба.

Ще один сусід дівчинки Дмитро Цурканов ввечері проїжджав повз місце події.

«У районі трагедії я знайшов портфель. Відкривши його, я виявив зошити, книги і підручник російської мови для 6-го класу. Я відразу здогадався, що це нашої сусідки» - розповів він.

«Поліція» бойовиків відкрила «кримінальну справу» і застрелила двох собак, щоб перевірити, що у них всередині шлунків. Поки результатів судово-медичної експертизи немає, «поліція» утримується від коментарів.

Як повідомляв «Главком», на Львівщині собаки загризли свого господаря.

Джерело: ТСН