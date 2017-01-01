На окупованій Луганщині стався обвал шахти «Черкаська»

Рятувальні роботи тривають вже 4-й день

На території окупованої Луганщині стався обвал шахти «Черкаська» у місті Зимогір'я. Під час аварії в шахті перебували 10 гірників. «30 листопада о 21:40 р. в Зимогір'ї на шахті «Черкаська» ГУП «Центрвугілля» в східно-польовому штреку на горизонті 680 м при демонтажі кріплення стався обвал породи. На момент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахта «Черкаська»

Рятувальні роботи тривають вже 4-й день

На території окупованої Луганщині стався обвал шахти «Черкаська» у місті Зимогір'я. Під час аварії в шахті перебували 10 гірників.

«30 листопада о 21:40 р. в Зимогір'ї на шахті «Черкаська» ГУП «Центрвугілля» в східно-польовому штреку на горизонті 680 м при демонтажі кріплення стався обвал породи. На момент виникнення аварії в шахті перебувало 10 осіб, обваленням захоплені троє», - повідомляють так звані співробітники «МНС ЛНР».

Як зазначено, одного шахтаря вдалося дістати з-під завалів, у нього забій грудного відділу хребта у стані середнього ступеня тяжкості. Однак під завалами залишаються ще дві людини. Рятувальні роботи тривають вже 4-й день.

Нещодавно експерт проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на Сході України» Дмитро Аверін заявляв, що на територіях Донецької та Луганської областей підтоплено 36 шахт.