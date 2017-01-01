На Донбасі підтоплені близько 36 шахт — експерт

Частина підтоплених шахт становлять особливу небезпеку

На територіях Донецької та Луганської областей підтоплено 36 шахт. Деякі з них становлять особливу небезпеку. Про це заявив національний експерт проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на Сході України» Дмитро Аверін під час презентації результатів дослідження проекту, повідомляє Укрінформ. «У нашому дослідженні ми провели



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Фото з відкритих джерел Шахта ім. Калініна, м. Горлівка

Частина підтоплених шахт становлять особливу небезпеку

На територіях Донецької та Луганської областей підтоплено 36 шахт. Деякі з них становлять особливу небезпеку. Про це заявив національний експерт проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на Сході України» Дмитро Аверін під час презентації результатів дослідження проекту, повідомляє Укрінформ.

«У нашому дослідженні ми провели експрес-аналіз стану вугільних і ртутних шахт, які розміщені на території Донецької та Луганської областей, і це дозволило зробити такий аналіз щодо підтоплення підприємств вугільнодобувної галузі: ми можемо говорити, що в регіоні зараз підтоплюється близько 36 шахт», - заявив Аверін.

Він пояснив, що шахти підтоплюються через порушення електропостачання, інфраструктури, роботи насосного обладнання. За його словами, частина шахт становлять особливу небезпеку.

«Це шахти, які використовувалися як сховище відходів. Такі як «Олександр - Захід», «Вуглегірська», шахта імені Калініна в місті Горлівка, шахта «Юний комунар», - зазначив експерт.

Він також повідомив, що шахтні води можуть впливати на стан підземних вод по обидві лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях і навіть поза їх межами.

«У подальшому затоплення шахт може вплинути на рівень ґрунтових вод, на геологічну стійкість земної поверхні, це може призвести до осідання ґрунту, що, в свою чергу, призведе до порушення інфраструктурних об'єктів, промислових підприємств, газо- і водопроводів, систем водопостачання», - наголосив Аверін.