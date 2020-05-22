На окупованому Донбасі – скупчення важкої зброї поблизу населених пунктів, – ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На окупованій Донеччині поблизу населеного пункту було зафіксовано танки Т-72

Бойовики наражають на небезпеку мирних мешканців

Незаконні збройні формування Російської Федерації свідомо не виконують Мінські угоди та постійно порушують існуючі домовленості щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

«За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 20 травня, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату Місії на непідконтрольних урядові України територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздикаˮ. Також неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області було помічено шість гаубиць 2С1 “Гвоздикаˮ. Російські окупанти, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку у житлових кварталах тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців», – йдеться у повідомленні.

Зазначають також, що на непідконтрольних урядові України територіях на ділянці розведення в районі Золотого, було виявлено 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із близько 500 протитанкових мін збройних формувань РФ. «Подібний факт порушення існуючих домовленостей стався й поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське, де було помічено 76 протитанкових мін», – повідомляють у штабі.

«Окупаційні війська систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ. Так, поблизу мосту біля Станиці Луганської, посилаючись на протидію розповсюдженню Covid-19, озброєнні російські окупанти знову не пропустили патруль Місії. З початку 2020 року зафіксовано понад 430 подібних випадків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.