На Полтавщині дівчина імітувала власне викрадення, щоб втекти до коханого у Росію

З 16-річним хлопцем полтавчанка познайомилася в одній із соціальних мереж

18-річна полтавчанка імітувала власне викрадення і вимагала у батьків гроші, аби переїхати до коханого у Росію. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

Мати дівчини повідомила про її викрадення 4 грудня близько 21:45. Жінка розповіла, що вдень донька пішла до сільського магазину і не повернулася.

За годину після її зникнення батьки отримали повідомлення з інформацією про викрадення дівчини. «Викрадачі» також вимагали викуп.

Подружжя повинно було перерахувати необхідну суму на банківський рахунок, вказаний у повідомленні.

Однак батьки звернулися до поліції. Правоохоронці оперативно почали розшук дівчини. Поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх областей і вже через лічені години отримали позитивний результат.

Дівчину знайшли на автошляху «Харків-Щербаківка» на міжнародному автомобільному пропуску «Гоптівка». Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.

Пізніше 18-річна дівчина пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія). Там її начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася в одній із соціальних мереж.

За її словами, історію з викраденням і вимаганням грошей вона вигадала сама, адже була впевнена, що батьки не схвалюють стосунки з невідомим росіянином. Викуп вона вимагала для того, щоб отримати кошти на переїзд у РФ.

Нагадаємо, у Полтавській області силовики затримали злочинну групу, яка викрала дитину місцевого депутата.