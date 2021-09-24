Викрадення дочки депутата: подробиці гучної справи на Полтавщині

Депутатом Полтавської обласної ради, чию доньку викрали, є Василь Кириченко із «Довіри»

У Полтавській області силовики затримали злочинну групу, яка викрала дитину місцевого депутата. Як повідомляв вчора «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ, за звільнення доньки зловмисники вимагали від чоловіка викуп у $470 тисяч. Відомо, що йдеться про дочку депутата Полтавської обласної ради від «Довіри» Василя Кириченка.

Згодом журналісти з’ясували подробиці цього злочину. Зокрема, стало відомо, що дівчина перебувала в неволі два тижні. Їй доводилося спати сидячи, прив'язаною до батареї. А тим часом її викрадачі вимагали в її батьків викуп у півмільйона доларів, повідомляє «Сегодня».

Відзначається, що 19-річна дівчина зникла по дорозі в Київ: на трасі її автомобіль підрізали, а студентку викрали. Мама дівчини Тетяна Кириченко розповіла, що після викрадення отримала анонімне sms-повідомлення.

«Прийшла нам sms: якщо ви хочете повернути кохану людину, в дужках була В, то зайдіть у Telegram-канал», – розповіла мама викраденої дівчини Тетяна Кириченко.

Зловмисники все продумали. На трасі спеціально вибрали так звану сліпу зону – без камер відеоспостереження.

«У листуванні зі злочинцями вони давали нам зрозуміти, що вони стежили, вони все знають», – поділилася пережитим Тетяна Кириченко.

Віта – студентка третього курсу Інституту права. Її батько – депутат Полтавської обласної ради, сім'я має сільськогосподарське підприємство. Були гроші від продажу нерухомості, але цього було недостатньо для суми викупу, яку називали. Від сім'ї вимагали 10 біткоїнів, тобто 470 тисяч доларів. Батьки одразу звернулися в поліцію. За справу взялася СБУ.

«Зловмисник на цей час звинувачується в скоєнні умисного вбивства, у зв'язку з чим утримується в умовах слідчого ізолятора. Організатором «схеми» виявився чоловік, який зараз знаходиться за ґратами. Чоловік підшукав виконавця викрадення через Інтернет і запропонував спільникові винагороду в розмірі 100 тисяч доларів», – розповів прокурор Офісу генерального прокурора Денис Олійник.

За словами прессекретаря СБУ в Полтавській області Інни Усової, викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу даркнету, але їх змогли встановити та затримати.

Викрадача і двох спільників затримали. Їм загрожує до 9 років за ґратами.