На Полтавщині відкрився музей присвячений звареному борщу

У засновниці музею є не менш як 365 борщових рецептів, серед яких – весільний, поминальний, зимовий, літній, а також білий і коричневий

У Полтавській області відкрили музей борщу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повна назва закладу – Музей звареного борщу, тому що в музеї борщ готуватимуть прямо на місці. Серед музейних експонатів є буряк, капуста квашена і маринована, цибуля і часник.

Головними експонатами є глиняні горщики і піч. Засновниця музею знає 365 рецептів борщу, серед яких є весільний, поминальний, зимовий, літній, а також білий і коричневий.

Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» в турецькій Вікіпедії.

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