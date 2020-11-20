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    Події в Україні

    На Полтавщині відкрився музей присвячений звареному борщу

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    Засновниця музею знає 365 рецептів борщу - На Полтавщині відкрився музей присвячений звареному борщу
    Засновниця музею знає 365 рецептів борщу

    У засновниці музею є не менш як 365 борщових рецептів, серед яких – весільний, поминальний, зимовий, літній, а також білий і коричневий

    У Полтавській області відкрили музей борщу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Повна назва закладу – Музей звареного борщу, тому що в музеї борщ готуватимуть прямо на місці. Серед музейних експонатів є буряк, капуста квашена і маринована, цибуля і часник.

    Головними експонатами є глиняні горщики і піч. Засновниця музею знає 365 рецептів борщу, серед яких є весільний, поминальний, зимовий, літній, а також білий і коричневий.

    Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» в турецькій Вікіпедії.

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    Теги: культура музей Україна
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