  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Прикарпатті зафіксували землетрус

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З початку літа у гірських районах Прикарпаття сталося вже три землетруси - На Прикарпатті зафіксували землетрус
    З початку літа у гірських районах Прикарпаття сталося вже три землетруси
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області

    У вівторок, 13 липня, близько 15:16 сейсмологи зафіксували підземні поштовхи в гірській місцевості Прикарпаття.

    Як повідомили в Головному центрі спеціального контролю, землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Епіцентр коливань залягав на глибині 3 км у районі с. Жураки.

    Для збільшення натисніть на зображення. Карта з сайту gcsk.gov.ua

    Для збільшення натисніть на зображення. Карта з сайту gcsk.gov.ua

    Як відзначають сейсмологи, за класифікацією землетрусів такі поштовхи вважаються невідчутними, а інтенсивність коливань нижча за межу чутливості людей.

    До слова, на початку червня цього було зафіксовано відразу два землетруси на Прикарпатті. Перший силою 2,1 бала стався за 4 км на захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

    Другі підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала зафіксували за 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

    Теги: стихійні лиха атмосферне явище Івано-Франківщина землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Прикарпатті зафіксували землетрус