На Прикарпатті зафіксували землетрус

З початку літа у гірських районах Прикарпаття сталося вже три землетруси

Землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області

У вівторок, 13 липня, близько 15:16 сейсмологи зафіксували підземні поштовхи в гірській місцевості Прикарпаття.

Як повідомили в Головному центрі спеціального контролю, землетрус силою 2,3 бала зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Епіцентр коливань залягав на глибині 3 км у районі с. Жураки.

Для збільшення натисніть на зображення. Карта з сайту gcsk.gov.ua

Як відзначають сейсмологи, за класифікацією землетрусів такі поштовхи вважаються невідчутними, а інтенсивність коливань нижча за межу чутливості людей.

До слова, на початку червня цього було зафіксовано відразу два землетруси на Прикарпатті. Перший силою 2,1 бала стався за 4 км на захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

Другі підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала зафіксували за 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.