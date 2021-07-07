Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9
На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань
У Грузії стався землетрус магнітудою 3,9. Осередок залягав на глибині 10 км.
Землетрус зафіксували о 23:53 за Тбіліським часом (22:53 за Києвом). Про це повідомляє РБК-Україна.
Епіцентр розташовувався в 26 кілометрах на північний захід від міста Дманісі (край Квемо-Картлі), недалеко від кордону з Вірменією.
Наразі інформації про постраждалих і руйнування немає.
Нагадаємо, у травні у Грузії стався землетрус магнітудою 4,9. Сейсмологи оцінювали цей інцидент, як землетрус середнього класу. Поштовхи добре відчувалися в столиці Тбілісі.