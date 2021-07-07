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    Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9

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    Перед тим землетрус у Грузії був не так давно&nbsp;&ndash; у травні - Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9
    Перед тим землетрус у Грузії був не так давно – у травні

    На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань

    У Грузії стався землетрус магнітудою 3,9. Осередок залягав на глибині 10 км.

    Землетрус зафіксували о 23:53 за Тбіліським часом (22:53 за Києвом). Про це повідомляє РБК-Україна.

    Епіцентр розташовувався в 26 кілометрах на північний захід від міста Дманісі (край Квемо-Картлі), недалеко від кордону з Вірменією.

    Наразі інформації про постраждалих і руйнування немає.

    Нагадаємо, у травні у Грузії стався землетрус магнітудою 4,9. Сейсмологи оцінювали цей інцидент, як землетрус середнього класу. Поштовхи добре відчувалися в столиці Тбілісі.

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    Теги: Грузія землетрус
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    Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9