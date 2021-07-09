Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео)

Хвиля підземних поштовхів сталася у відносно малонаселеній місцевості

У гірському районі Північної Каліфорнії недалеко від кордону з Невадою стався землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляє Reuters.

У той час як землетруси з магнітудою від 5,5 до 6,0 здатні завдати певної шкоди будівлям та іншим спорудам, цього разу хвиля підземних поштовхів сталася у відносно малонаселеній місцевості.

Як повідомляється, землетруси такого масштабу не рідкість в сейсмічно активній Каліфорнії. Але він все ж стривожив місцевих жителів.

«Коли підлога перестала хитатися, почувся гучний тріск, а потім товари на полицях магазинів тряслися близько 20 секунд», – розповіла офіціант Сью Вуд, назвавши інцидент «лякаючим».

Водночас даних про постраждалих не надходило.

До слова, цього тижня Грузію струсонуло землетрусом магнітудою 3,9.

Раніше Хорватію сколихнув сильний землетрус. Рятувальники повідомили, що землетрус був відчутним і вони отримали багато дзвінків від переляканих людей – близько сімдесяти. Водночас повідомлень про пошкодження немає, лише шматок скелі поблизу Врполя впав на огорожу і розбив машину.

У Румунії навесні стався потужний землетрус. Осередок підземного поштовху був на глибині 77 км. Повідомлення про жертви і руйнування не надходили.