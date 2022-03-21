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    Події в Україні

    На Рівненщині окупанти вдарили ракетами по військовому полігону

    Коваль зауважив, що не території Рівненської області&nbsp; за ніч тричі лунала повітряна тривога - На Рівненщині окупанти вдарили ракетами по військовому полігону
    Коваль зауважив, що не території Рівненської області  за ніч тричі лунала повітряна тривога
    фото: скріншот відео

    Інформації про потерпілих чи пошкодження поки не надходило

    Зранку у понеділок, 21 березня, окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Про це у своєму зверненні повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Коваль зауважив, що на території області тричі лунала повітряна тривога. «По одному з загальновійськових полігонів двічі вдарили ракетами. На місці працює спеціальна комісія», – сказав голова Рівненської ОВА.

    Інформації про потерпілих чи пошкодження поки не надходило. Деталі обіцяють повідомити згодом.

    Нагадаємо, мешканці міста Рівне 17 березня провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Рівненщині окупанти вдарили ракетами по військовому полігону