На Рівненщині окупанти вдарили ракетами по військовому полігону

Коваль зауважив, що не території Рівненської області за ніч тричі лунала повітряна тривога

Інформації про потерпілих чи пошкодження поки не надходило

Зранку у понеділок, 21 березня, окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Про це у своєму зверненні повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Коваль зауважив, що на території області тричі лунала повітряна тривога. «По одному з загальновійськових полігонів двічі вдарили ракетами. На місці працює спеціальна комісія», – сказав голова Рівненської ОВА.

Інформації про потерпілих чи пошкодження поки не надходило. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, мешканці міста Рівне 17 березня провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину.