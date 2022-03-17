Рівне прощається із загиблими від авіаударів на телевежі (фото)

Окупанти принесли в Україні тільки горе

Ворог забрав 21 життя. Вони не були військовими…

Мешканці міста Рівне провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі.

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Присутні на колінах вшанували пам'ять жертв окупантів. Серед них ніхто не був військовим...

Нагадаємо, неподалік Рівного, о 5:25 14 березня люди почули звуки від вибухів. Над містом було видно два спалахи. Згодом стало відомо, що окупанти завдали удар по місцевій телевізійній вежі.

Як повідомляв «Главком», окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.