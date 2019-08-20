На шахті «Павлоградська» загинула машиністка конвеєра



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Причини події на шахті встановлюються спеціальною комісією

Жінка була знайдена без ознак життя в одному з вагонів для завантаження вугілля

У Дніпропетровській області на шахті «Павлоградська» однойменного шахтоуправління була смертельно травмована машиністка конвеєра ділянки комплексу поверхні. Вона була знайдена без ознак життя в одному з вагонів для завантаження вугілля.

Про це у понеділок повідомляє портал «Вісник шахтаря».

Зазначається, що тіло жінки виявили ввечері 18 серпня.

На місце події негайно викликали реанімаційну групу Павлоградського 8-го воєнізованого гірничорятувального загону, який констатував смерть жінки.

Причини події встановлюються спеціальною комісією.

Нагадаємо, у липні еа шахті ім. Сташкова ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» сталася пожежа, в результаті якої постраждали шестеро гірників.

Наприкінці липня на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітник. Нещасний випадок стався поблизу села Муравлинка на буровій газодобувного підприємства.