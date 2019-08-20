На шахті «Павлоградська» загинула машиністка конвеєра
Жінка була знайдена без ознак життя в одному з вагонів для завантаження вугілля
У Дніпропетровській області на шахті «Павлоградська» однойменного шахтоуправління була смертельно травмована машиністка конвеєра ділянки комплексу поверхні. Вона була знайдена без ознак життя в одному з вагонів для завантаження вугілля.
Про це у понеділок повідомляє портал «Вісник шахтаря».
Зазначається, що тіло жінки виявили ввечері 18 серпня.
На місце події негайно викликали реанімаційну групу Павлоградського 8-го воєнізованого гірничорятувального загону, який констатував смерть жінки.
Причини події встановлюються спеціальною комісією.
Нагадаємо, у липні еа шахті ім. Сташкова ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» сталася пожежа, в результаті якої постраждали шестеро гірників.
Наприкінці липня на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітник. Нещасний випадок стався поблизу села Муравлинка на буровій газодобувного підприємства.