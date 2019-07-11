На шахті «Павлоградвугілля» спалахнула пожежа, є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці

На шахті ім. Сташкова ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» сталася пожежа, в результаті якої постраждали шестеро гірників.

Про це 11 липня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у результаті короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м.

«На момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню», - заявили в ДСНС.

В результаті пожежі постраждали шестеро гірників, які з легкими травмами були госпіталізовані до лікарні.

«Станом на 7 годину ранку 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи по зведенню вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки», - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на шахті «Покровська» на Донеччині під час виконання підземних робіт загинув гірник.