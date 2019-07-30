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    На Харківщині загинув робітник: його засипало ґрунтом

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    <span>На підприємстві у Харківській області загинув робітник</span> - На Харківщині загинув робітник: його засипало ґрунтом
    На підприємстві у Харківській області загинув робітник
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Співробітник газодобувного підприємства загинув під час очищення ємності з буровим шламом

    На буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітник. Про це у вівторок, 30 липня, повідомляє пресслужба поліції області.

    Нещасний випадок стався поблизу села Муравлинка на буровій газодобувного підприємства.

    «Під час виїзду на місце події поліцейські з'ясували, що при проведенні робіт з очищення ємності з буровим шламом 37-річного робітника засипало ґрунтом. Від отриманих травм він загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення вимог законодавства про охорону праці (ч.2 ст.271). Винним загрожує до семи років позбавлення волі.

    Слід нагадати, що 10 червня на підприємстві «Інтервибухпром» в результаті нещасного випадку загинув працівник.

    Також нагадаємо, 7 червня на шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі загинув робітник

    Раніше на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

    Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

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