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    Події в Україні

    На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)

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    Після зіткнення один із автомобілів загорівся - На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)
    Після зіткнення один із автомобілів загорівся
    Фото: Нацполіція

    Загинуло 4 людини, неповнолітнього хлопчика в тяжкому стані забрали до лікарні

    У неділю, 21 квітня, неподалік с. Шаповалівка Конотопського району Сумщини сталося зіткнення двох автомобілів і загоряння одного з них. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Сумській області.

    Аварія трапилася близько 15-ї години. Зіткнулись автомобілі «Шевроле» та ВАЗ 2107. У результаті загинули чотири людини, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського відділу поліції. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на з’ясування обставини скоєння ДТП.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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    На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)
    На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)
    На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)
    На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)

    Як повідомлялося, 21 квітня увечері на проспекті Перемоги в Києві сталася аварія: автомобіль Daewoo Lanos влетів у зупинку і збив людей, які чекали на громадський транспорт.

    ДТП смерть Сумщина автомобіль поліція
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