На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)



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Після зіткнення один із автомобілів загорівся Фото: Нацполіція

Загинуло 4 людини, неповнолітнього хлопчика в тяжкому стані забрали до лікарні

У неділю, 21 квітня, неподалік с. Шаповалівка Конотопського району Сумщини сталося зіткнення двох автомобілів і загоряння одного з них. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Сумській області.

Аварія трапилася близько 15-ї години. Зіткнулись автомобілі «Шевроле» та ВАЗ 2107. У результаті загинули чотири людини, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського відділу поліції. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на з’ясування обставини скоєння ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, 21 квітня увечері на проспекті Перемоги в Києві сталася аварія: автомобіль Daewoo Lanos влетів у зупинку і збив людей, які чекали на громадський транспорт.