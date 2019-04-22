На Сумщині сталася смертельна ДТП: вижила лише дитина (фото)
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Розсилка
Загинуло 4 людини, неповнолітнього хлопчика в тяжкому стані забрали до лікарні
У неділю, 21 квітня, неподалік с. Шаповалівка Конотопського району Сумщини сталося зіткнення двох автомобілів і загоряння одного з них. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Сумській області.
Аварія трапилася близько 15-ї години. Зіткнулись автомобілі «Шевроле» та ВАЗ 2107. У результаті загинули чотири людини, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу.
На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського відділу поліції. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на з’ясування обставини скоєння ДТП.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомлялося, 21 квітня увечері на проспекті Перемоги в Києві сталася аварія: автомобіль Daewoo Lanos влетів у зупинку і збив людей, які чекали на громадський транспорт.