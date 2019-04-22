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    На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)

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    Після зіткнення автомобіль проїхав ще деяку відстань, перш ніж зупинився в крайній правій смузі - На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)
    Після зіткнення автомобіль проїхав ще деяку відстань, перш ніж зупинився в крайній правій смузі
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП травми отримали двоє людей

    В неділю, 21 квітня, увечері на проспекті Перемоги в Києві сталася аварія: автомобіль Daewoo Lanos влетів у зупинку і збив людей, які чекали на громадський транспорт.

    ДТП сталася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, нібито у автомобіля на великій швидкості лопнуло праве переднє колесо і він не впорався з керуванням. Після зіткнення автомобіль проїхав ще деяку відстань, перш ніж зупинився в крайній правій смузі.

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    В результаті події травми отримали двоє людей.

    На місце події прибули карета швидкої допомоги і екіпаж патрульної поліції. Медики госпіталізували всіх постраждалих. Ніякої інформації про тяжкість травм поки немає.

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    На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)
    На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)
    На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)
    На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)
    На проспекті Перемоги в Києві Lanos влетів у зупинку: є постраждалі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також на місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка займеться з'ясуванням обставин події. Зокрема, їм належить з'ясувати стан, в якому знаходився водій Lanos, і швидкість, з якою він їхав.

    Нагадаємо, в неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п'яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.

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