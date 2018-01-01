На Волині спалили машину доньки заступника голови суду

На місце інциденту були викликані пожежники, коли ті прибули, автівка зайнялася повністю

У селі Зміїнець на Волині спалили машину доньці заступника голови Волинського окружного адміністративного суду Віктора Мачульського. Пригода сталася у ніч на суботу, 13 січня, повідомило видання Волинь24. Як інформує власкор, кілька машин пожежників прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Пожежа відбувалася в глибині

Правоохоронці на Вінниччині вилучили алкогольного фальсифікату на півмільйона гривень (фото)

У київській лікарні відмовились допомогти безхатченку і той помер, – ЗМІ

У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у море (фото)

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце інциденту були викликані пожежники, коли ті прибули, автівка зайнялася повністю

У селі Зміїнець на Волині спалили машину доньці заступника голови Волинського окружного адміністративного суду Віктора Мачульського. Пригода сталася у ніч на суботу, 13 січня, повідомило видання Волинь24.

Як інформує власкор, кілька машин пожежників прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Пожежа відбувалася в глибині двору, куди власкора не допустили. Тим не менше, очевидці повідомили: горить джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.

«Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова», - повідомив власкору один із сусідів.

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуації у Волинській області підтвердили факт пожежі у Зміїнці.

«О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька», - повідомили пожежники.

О 1:58 рятувальники прибули на місце. О 2:01 – локалізували пожежу, о 2:25 –ліквідували» - інформують в ДСНС Волині.

З’ясувалося, що горів позашляховик «Міцубісі». Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню.

Коли прибули пожежники, машина була охоплена вогнем повністю.

«Завдяки професійним діям вогнеборців, вдалося врятувати літню кухню та інші господарські споруди», - наголошують у ДСНС.