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    Події в Україні

    На Волині суд припинив роботу через відсутність служителів Феміди

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    Всі справи, що надходять до суду, будуть зберігатися в канцелярії&nbsp; - На Волині суд припинив роботу через відсутність служителів Феміди
    Всі справи, що надходять до суду, будуть зберігатися в канцелярії 

    Наразі здійснювати правосуддя в Любомльському суді може тільки один суддя

    Любомльський районний суд Волинської області припинив роботу через відсутність суддів.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, опублікованому ввечері 5 лютого.

    Відзначається, що в штаті суду лише п’ять посад суддів, з яких тільки три були заповнені. З цих трьох суддів у двох завершився п’ятирічний термін повноважень. Таким чином, здійснювати правосуддя в суді може тільки один суддя - Степан Чишій.

    «У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю голови суду Чишія Степана Степановича Любомльський районний суд Волинської області з 5 лютого 2019 року не здійснюватиме розгляд справ і матеріалів, що надійшли на його розгляд», - йдеться у повідомленні.

    В період відсутності судді канцелярія суду продовжуватиме здійснювати прийом і реєстрацію заяв, позовів, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів, однак автоматизований розподіл справ здійснювати не буде.

    За таких обставин всі справи, що надходять до суду, будуть зберігатися в канцелярії до виходу голови суду на роботу.

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