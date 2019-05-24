На Закарпатті знайшли хлопчика, що вчора впав у річку
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Розсилка
О 08:40 24 травня однією з пошукових груп було знайдено тіло хлопчика, що вчора впав у річку Вича, - рятувальники
Сьогодні зранку було знайдено тіло школяра, який що вчора впав у річку Вича. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.
«О 08:40 24 травня однією з пошукових груп було знайдено тіло хлопчика, що вчора впав у річку Вича. Місце виявлення знаходиться за 3 км від місця зникнення на вул. Яблунів у смт Воловець», — йдеться у повідомленні.
Для пошуків залучались 20 рятувальників, 12 поліцейських, 5 працівників лісового господарства та близько 20 чоловік місцевого населення.
Як повідомлялося, на Закарпатті другий день шукають хлопчика, який впав у річку.
Нагадаємо, на Закарпатті у райцентрі Воловець 5-класник впав у річку і його понесла течія.
Варто відзначити, що на Закарпатті вода в річці піднялася на рекордні три метри і накоїла лиха.