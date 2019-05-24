На Закарпатті другий день шукають хлопчика, який впав у річку



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Нещасний випадок стався із 11-річним школярем у Воловці

На Закарпатті досі не знайшли хлопчика, який вчора в райцентрі Воловець впав у річку і його понесла течія. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом, який доповів про ситуацію в області та проінформував, що досі не знайшли хлопчика, який вчора впав у річку.

«Галас доповів про ситуацію по районах області в басейні річок Ужа, Тиси і Боржави з кількістю підтоплених дворогосподарств та сільгоспугідь, зруйнованих берегоукріплень та об’єктів інфраструктури, можливими людськими жертвами (нещасний випадок із 11-річним школярем у Воловці, котрий упав у річку й поки що не знайдений», — йдеться у повідомленні прес-служби.

Галас додав, що більш повну картину щодо руйнівних наслідків стихії буде відомо наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть «інвентаризацію» й оцінять завдані збитки.

Напередодні повідомлялося, що на Закарпатті вода в річці піднялася на рекордні три метри і накоїла лиха.