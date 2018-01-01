Нацгвардія візьметься охороняти кордон із Румунією

Держприкордонслужба продовжує боротьбу з контрабандою

Кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії України прибули допомогти охороняти прикордонникам державний кордон у Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України. «Для посилення охорони державного кордону та протидії незаконним діям правопорушників у підрозділи Чернівецького прикордонного



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У підрозділи Чернівецького прикордонного загону прибуло кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії

Держприкордонслужба продовжує боротьбу з контрабандою

Кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії України прибули допомогти охороняти прикордонникам державний кордон у Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Для посилення охорони державного кордону та протидії незаконним діям правопорушників у підрозділи Чернівецького прикордонного загону прибуло кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії. З сьогоднішнього дня на гірських ділянках українсько-румунського кордону разом з прикордонниками службу нестимуть військовослужбовці Нацгвардії», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що нацгвардійці вперше будуть охороняти державний кордон у Чернівецькій області.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба збільшила кількість військовослужбовців на напрямках лінії кордону з країнами Європейського союзу та на східній ділянці. Охорону підсилено в першу чергу у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних мігрантів, та з метою упередженого реагування на можливі правопорушення на найбільш загрозливих напрямках.

Нагадаємо також, що 22 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення на охорону державного кордону Білорусі органами прикордонної служби в 2018 році, в якому відмічається, що на кордоні з Україною охорону буде посилено.