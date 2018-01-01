Лукашенко вирішив посилити охорону кордону з Україною

Пріоритетними завданнями органів прикордонної служби визначено попередження нелегального проникнення в Білорусь терористів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення на охорону державного кордону Білорусі органами прикордонної служби в 2018 році. Рішення на охорону держкордону прийнято з урахуванням нових елементів обстановки. У їх числі посилення суміжними державами охорони зовнішнього кордону ЄС у зв'язку з міграційною кризою, а також підвищенням рівня



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Пріоритетними завданнями органів прикордонної служби визначено попередження нелегального проникнення в Білорусь терористів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення на охорону державного кордону Білорусі органами прикордонної служби в 2018 році.

Рішення на охорону держкордону прийнято з урахуванням нових елементів обстановки. У їх числі посилення суміжними державами охорони зовнішнього кордону ЄС у зв'язку з міграційною кризою, а також підвищенням рівня терористичної небезпеки в країнах Західної Європи; збереження високого ризику контрабандного переміщення в Білорусь зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів терору. Про це повідомляє Белта.

Пріоритетними завданнями органів прикордонної служби визначено попередження нелегального проникнення в Білорусь терористів, екстремістів, а також переміщення коштів терору, екстремістської та іншої злочинної діяльності; недопущення нелегального переміщення в країну контрабандних вантажів та інших товарів; боротьба з нелегальною міграцією і наркотрафіком; нарощування інфраструктури на кордоні та прикордонній території.

У рішенні також враховані зміни в структурі територіальних органів прикордонної служби, пов'язані з виставленням нових підрозділів на українському і прибалтійській напрямках.