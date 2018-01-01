Прикордонники посилили охорону кордону через контрабанду та мігрантів

Посилення протидії протиправній діяльності триватиме до кінця січня 2018 року

Державна прикордонна служба збільшить кількість військовослужбовців на напрямках лінії кордону з країнами Європейського Союзу та на східній ділянці. Про це повідомляє прес-служба відомства. Охорону підсилено в першу чергу у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних



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Прикордонники

Посилення протидії протиправній діяльності триватиме до кінця січня 2018 року

Державна прикордонна служба збільшить кількість військовослужбовців на напрямках лінії кордону з країнами Європейського Союзу та на східній ділянці.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Охорону підсилено в першу чергу у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних мігрантів, та з метою упередженого реагування на можливі правопорушення на найбільш загрозливих напрямках.

Посилення протидії протиправній діяльності триватиме до кінця січня 2018 року на ділянках відповідальності Східного, Північного та Західного регіональних управлінь. Загалом для виконання поставлених завдань додатково залучено понад 200 військовослужбовців.

Наразі резерви вже направлені на Буковину, Закарпаття та Волинь. До Чернівецького прикордонного загону прибуло понад півсотні військовослужбовців, з яких чимала кількість фахівців-кінологів із добре натренованими розшуковими собаками.

Решта резервів Держприкордонслужби прибуде до кінця цього тижня в інші підрозділи регіональних управлінь.

Декілька днів тому прикордонники Харківського загону затримали трьох іноземців-порушників державного кордону та їхнього провідника-українця.