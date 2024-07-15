Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру за вимагання 3,4 млн грн хабаря

НАБУ і САП заявили, що викрили нардепа від «Слуги народу» на відкаті у 3,4 млн грн

За даними слідства, у березні 2024 року нардеп висловив прохання надати відкат за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі

НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання.

Народного депутата Миколу Задорожнього підорюють у проханні надати хабар за неперешкоджання у проведенні ремонту водогону. Про це повідомляє Центр протидії корупції та пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП заявили, що викрили нардепа від «Слуги народу» на відкаті у 3,4 млн грн. За даними слідства, у березні 2024 року нардеп висловив прохання надати відкат за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

Як повідомляють НАБУ і САП, відкат становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% мали бути передані правоохоронцям, аби ті «заплющили очі» на порушення. За даними слідства, загалом йдеться про суму 3,4 млн грн.

«За нашими даними, йдеться про депутата від Слуги Народу Миколи Задорожнього. Він виграв вибори у окрузі №162 на Сумщині. До виборів Задорожній був шоуменом та ведучим. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95», – йдеться у повідомленні.

У вересні 2022 року депутат Задорожній втрапив у скандал. Він приїхав на Сумщину у светрі з великим логотипом V. Схожий знак наносили на російську техніку, яка вторглася в Україну, в тому числі на Сумщину, у 2022 році.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації за 2020 рік народного депутата України фракції «Слуга народу» Миколи Задорожнього порушень на пів мільйона гривень.